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21أبريل المقبل.. «الرويشد» يقدم أحدث اغنياته «حنانك» بحفل دعم «كورال أطفال مصر»

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21أبريل المقبل.. «الرويشد» يقدم أحدث اغنياته «حنانك» بحفل دعم «كورال أطفال مصر» 21أبريل المقبل.. «الرويشد» يقدم أحدث اغنياته «حنانك» بحفل دعم «كورال أطفال مصر»

دعما لكورال أطفال بقياده المايسترو سليم سحاب، يشارك الفنان الكويتى عبد الله الرويشد بالغناء فى الحفل المقام بمسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يوم الخميس 21 إبريل المقبل.

 الحفل تقيمه أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ،تحت رعاية وزارتى التضامن والشباب والرياضة،ويقدم الرويشد مجموعة من أغانيه الخليجية،كما يغني لأول مرة أغنيته الجديدة “حنانك”.

مشروع “كورال مصر” أنشأه المايسترو سليم سحاب،بهدف رعاية الأطفال الأيتام ، ومحاولة توفير حياة كريمة لهم  بالمستقبل من خلال الفن ، مستوحيا تجربة مماثلة فنزويلا، أثمرت 40 أوركسترا من أطفال الشوارع، ووصلت إلى مستويات من العالمية.

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