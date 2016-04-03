العوضي: طارق عبد الجابر يصل القاهرة الأربعاء المقبل.. ومؤتمر صحفي فور وصوله

أعلن طارق العوضي، محامي الإعلامي طارق عبد الجابر، عن عودة “عبد الجابر”، يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الواحدة والنصف مساءً، وذلك عقب الحصول على تأكيدات رئاسية تفيد بأن الإعلامي غير مطلوب على ذمة أي قضايا.

كما أعلن “العوضي” بحسب بيانٍ، أن الإعلامي طارق عبد الجابر، سيعقد مؤتمرًا صحفيًا بصالة الوصول رقم ٣ بمطار القاهرة، فور وصوله لصالة مطار القاهرة.

وكان قد تم تأجيل ميعاد عودة الإعلامي طارق عبد الجابر، من يوم الإثنين إلى يوم الأربعاء، وذلك لتذليل بعض الإجراءات الإدارية، والتي تم الانتهاء منها، بحسب محامي “عبد الجابر”.