دراسة بريطانية: تطلع الرجل للكمال الجنسى يضعف الرغبة لدى المرأة

الكمال الجنسى الذى يرغبه الكثير من الرجال أثناء ممارسة العلاقة الجنسية، يؤثر على الرغبة الجنسية للمرأة.

هذا ما أكده تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، حيث كشف نتائج دراسة نشرتها مجلة أرشيف للسلوك الجنسى "the journal Archives of Sexual Behaviour"، أن رغبة الرجل فى الحصول على الكمال الجنسى أثناء العلاقة الجنسية يؤدى إلى انخفاض الرغبة الجنسية لدى المرأة.

كما كشف الباحثون أن الرجال الذين يضعون معايير عالية أثناء ممارسة العلاقة الجنسية ويرغبون فى الحصول على الكمال الجنسى، يعرضون الحياة الجنسية للمرأة للخطر بسبب انخفاض الرغبة الجنسية.

وقال البروفسيور "Joachim Stoeber" من جامعة كينت فى بريطانيا وقائد الدراسة إن الكمال الجنسى الذى يرغبه بعض الرجال يساهم فى أن تكون المرأة صورة سلبية عن نفسها ومن المعروف أن الرغبة فى الكمال ينتج عنها تقييم ذاتى بشكل مفرط والشعور بمخاوف بشكل دائم بشأن التقييمات السلبية من قبل الزوج، مما يؤثر بشكل كبير على مشاعر المرأة ورغبتها الجنسية.

وأشار " Joachim Stoeber" إلى أن العامل النفسى يساهم بشكل كبير فى تعرض المرأة لمشاكل جنسية، لأن رغبة الرجل فى الكمال تتسبب فى إصابة المرأة بزيادة القلق النفسى والجنسى، مما يسبب انخفاضا فى ثقة المرأة الجنسية وانخفاض بالرغبة الجنسية.

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