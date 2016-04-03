ضبط 6 قطع سلاح ناري و2000 قرص مخدر وتحرير 2061 مخالفة بحملة مكبرة بالمنيا‎

تمكنت حملة مكبرة بمديرية أمن المنيا، من ضبط 6 قطع سلاح ناري و2000 قرص مخدر وتحرير 2061 مخالفة مرورية وضبط 7 متهمين هاربين من قضايا جنائية

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفي، مدير البحث الجنائي بالمديرية، يفيد ضبط مطاوع السيد 30 عاما، المدير المسئول عن مخبز بلدي ومقيم قرية السلدار بمركز العدوة لحيازته وتجميعه 1300 كيلو دقيق بلدي مدعم لإعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم التحفظ علي المضبوطات وجار العرض علي النيابة.

​كما تم​ ضبط 6 قطع سلاح ناري غير مرخصة شملت “2 بندقية خرطوش- 4 فرد خرطوش محلي الصنع”، وعدد من الطلقات النارية المختلفة، تحررت المحاضر اللازمة وجاري العرض علي النيابة.

وتحرير 2061 مخالفة مرورية متنوعة شملت ” 23 ضبط دراجة بخارية- 3 ضبط سيارات- 863 مخالفة دراجات بخارية- 1172 مخالفة سيارات “، و تنفيذ 853 حكمًا قضائيًا شملت ” 6 جنايات- 479 حبس جزئي- 161 حبس مستأنف- 147 غرامات جزئية- 13 غرامات مستأنفة- 47 مخالفات”.

وتم ضبط خلف. ع، 40 عاما، مدرس ومقيم منشية المصري بندر مغاغة وبحوزته 2000 قرص لعقار التامول المخدر بقصد الإتجار وهاتف محمول، تحرر المحضر اللازم، وجاري العرض علي النيابة.

وحسام. م، 21 عاما، عاطل، وسعد أ، 25 عاما، عاطل ومقيمان قرية قواطين مركز بني مزار وبحوزتهما 12 قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالي 70 جرام و 6 أقراص لعقار التامول المخدر بقصد الإتجار ومبلغ مالي ،وضبط درويش. ع، 35 عاما، عاطل ومقيم بندر ملوي وبحوزته 7 قطع لمخدر الحشيش تزن حوالي 40 جرام بقصد الإتجار ومبلغ مالي وهاتف محمول،

وضبط 7 متهمين هاربين من قضايا جنائية مختلفة شملت”سرقة- مقاومة سلطات- سرقة بالإكراه وسلاح- إكراه علي توقيع” ، تحررت المحاضر اللازمة وجاري العرض علي النيابة.