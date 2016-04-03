تأجيل محاكمة تيمور السبكي في اتهامه بـ«سب نساء الصعيد» لـ 8 مايو

قررت دائرة الاختصاص بمحكمة جنح الغردقة، اليوم الأحد، تأجيل نظر جلسة محاكمة تيمور السبكي إلى جلسة 8 مايو المقبل، حسبما أفاد مراسلنا.

وجاء التأجيل، لإعلان المتهم في محبسه بالدعوى المقامة ضده، وذلك في اتهامه بسب نساء الصعيد.

وكانت محكمة جنح الغردقة برئاسة المستشار محمد عتمان، قد قررت الأربعاء الماضي، إحالة القضية رقم ٢٧٦٩ جنح ثانِ الغردقة، الخاصة بمحاكمة تيمور السبكي، والمتهم فيها بـ”سب نساء الصعيد”، إلى دائرة جنح للاختصاص.

> يُذكر أن كمال الجزار، المحامي بالغردقة، كان قد أقام دعوى سب وقذف، ضد تيمور السبكي “أدمن صفحة يوميات زوج مطحون” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اتهمه فيها بـ”سب وإهانة نساء مصر من خلال برنامج تليفزيوني”.

وتضمنت الدعوى إشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، فضلًا عن اتهامه نساء الصعيد بالخيانة.