بالصور.. وقفة احتجاجية للعاملين بثقافة الأقصر اعتراضا على نقل 300 موظف

نظم العشرات من موظفى قصر ثقافة العوامية بالأقصر، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية داخل قصر الثقافة، وذلك احتجاجا على قرار انتداب أكثر من 300 موظف منهم إلى جهات مختلفة، وسادت حالة من الاستياء من قبل الموظفين.

وأبدى المنظمون للوقفة اعتراضهم على القرار وتضمنه لعدد كبير من الموظفين الذى شارفوا على الخروج على المعاش، وعدم إدراج عدد كبير من أقارب قيادات القطاع فى القرار، مطالبين بإقالة رئيس الإقليم الثقافى ومدير عام الإقليم لمسئوليتهم عن تلك الأزمة.

وفى المقابل توجه سعد فاروق رئيس الإقليم الثقافى إلى قصر ثقافة العوامية للقيام بمحاولات لإقناع الموظفين الذين نظموا الوقفة بالعدول عنها، وسط رفض العاملين.

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