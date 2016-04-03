محافظ القليوبية ونواب البرلمان يفتتحون ملتقى التوظيف بشبرا

افتتح الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، يرافقه نواب دائرة أول شبرا الخيمة ملتقى التوظيف الذى تنظمه مديرية الشباب بنادى المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة، تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.

ويعقد الملتقى بمشاركة حوالى 30 شركة من الشركات العاملة فى مجالات الملابس والمواد الغذائية والأمن، والتي تقدم فرص عمل للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل.

وأكد المحافظ فى تصريحات صحفية على هامش الأفتتاح، أن الاستراتيجية العامة للمحافظة تضع ضمن أولوياتها المساهمة في حل مشكلة البطالة، بإقامة العديد من ملتقيات التشغيل لتوفير فرص عمل حقيقية لتحقيق آمال الشباب.

وقال محسن الحملاوي وكيل وزراة الشباب والرياضة بالقليوبية، إن المديرية تعمل علي توفير فرص عمل بشكل رسمي لحماية الشباب من استغلال بعض الشركات الوهمية لهم.

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