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وزير العدل يطيح بـ9 من مساعديه ويجرى حركة تنقلات فى 4 قطاعات بالوزارة

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وزير العدل يطيح بـ9 من مساعديه ويجرى حركة تنقلات فى 4 قطاعات بالوزارة وزير العدل يطيح بـ9 من مساعديه ويجرى حركة تنقلات فى 4 قطاعات بالوزارة
كشفت مصادر مطلعة، أن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل أعد حركة تغييرات كبيرة لمساعديه بالوزارة فى إطار التطوير الذى يجريه، والتى قام بإرسالها إلى المجلس الأعلى للقضاء للموافقة على ندب هؤلاء المساعدين الجدد.

وأشارت المصادر إلى إن الوزير سيقوم بتغيير 9 مساعدين من القدامى، بينما سيجرى حركة تنقلات داخلية لأربع قطاعات بإجمالى 13 مساعدا من أصل 24 مساعدا للوزير.

وأضافت المصادر أن هذه الحركة تأتى فى إطار ضخ دماء جديدة بالوزارة، وإنهاء ندب بعض المساعدين المحسوبين على وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند.

وشملت التغييرات ندب المستشار هانى حنا مساعدا لوزير العدل لشئون التشريع خلفاً للمستشار حسن بدراوى الذى تقدم بطلب بالاعتذار عن المنصب بعد رحيل المستشار أحمد الزند، كما تم ندب المستشار طارق العقاد مساعدا للوزير لقطاع الإدارات القانونية خلفا للمستشار محمد شعبان.

وأجرى الوزير الجديد فصل قطاع مجلس النواب عن قطاع التشريع، وضم قطاع مجلس النواب إلى قطاع الإعلام والمراسم، والذى عين فيه المستشار خالد النشار مساعدا للوزير بهذا القطاع الجديد.

وأضافت المصادر أن المستشار حسام عبد الرحيم أبقى على المستشار عادل السعيد مساعدا للوزير لقطاع الكسب غير المشروع، بالإضافة إلى الإبقاء على المستشار شعبان الشامى مساعدا للوزير للطب الشرعى، والمستشار محمد رضا شوكت مساعدا أول للوزير، والذى سيتولى منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة بداية من يوليو المقبل.

- مصادر: وزير العدل يصدر قرارا بتشكيل مكتب إعلامى للوزارة خلال أيام
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