أستاذ بجامعة قناة السويس يفوز بأفضل بحث علمى فى جائزة "دراسا" لعلوم الرياضة

أعلنت جامعة قناة السويس اليوم، أن الأمانة العامة لجائزة "دراسا" لعلوم الرياضة نشرت أسماء الفائزين في الدورة الثانية "الابتكار في القطاع الرياضي" 2015 – 2016، والتي شارك فيها 64 ملف من 11 دولة عربية، تنافسوا على فئات الجائزة.

وقال بيان للجامعة اليوم، إنه بعد إتمام إجراءات التحكيم والمفاضلة فاز الدكتور محمد نادر شلبي المدرس بكلية التربية الرياضية بالعريش من جمهورية مصر العربية وتقدم ببحث عنوانه "Advanced Material Engineering and Nanotechnology for Improving Sports Performance and Equipment"، وتقدم ببحث عنوانه (تصميم وتقنين جهاز لقياس مرونة العمود الفقري الخلفي.

ودراسا (DRASSA) هي مبادرة تنموية رياضية، تم إنشاؤها بهدف تقدير التميز في مجال التربية الرياضية، وتشجيع المتميزين في علوم الرياضة للمهنيين والأكاديميين والرياضيين الذين حققوا نجاحات كبرى أثرت الحركة الرياضية.