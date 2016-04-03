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ننشر أرقام الصفحات والدروس المحذوفة من مناهج الترم الثانى للدراسات والعلوم

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ننشر أرقام الصفحات والدروس المحذوفة من مناهج الترم الثانى للدراسات والعلوم ننشر أرقام الصفحات والدروس المحذوفة من مناهج الترم الثانى للدراسات والعلوم
ينشر "اليوم السابع" قائمة الصفحات والموضوعات المحذوفة من مناهج الدراسات الاجتماعية لطلاب الصفوف الرابع والخامس الابتدائى والأول والثانى الإعدادى، والتى اعتبرتها الوزارة قراءة فقط ولا تدخل ضمن امتحانات الفصل الدراسى الثانى.

بالنسبة لمنهج الرابع الابتدائى للدراسات الاجتماعية، تم حذف الوحدة الأولى تحت عنوان "ماذا يشكل السكان فى بلدى"، الدرس الأول الزراعة وتربية الحيوان، والدرس الثانى الصناعة والتعدين والتجارة والدرس الثالث السياحة.

وفيما يتعلق بمنهج الصف الخامس الابتدائى، يتم حذف الوحدة الأولى تحت عنوان "السياحة"، وتضمنت 3 دروس، الأول النشاط السياحى فى وأنواع السياحة فى مصر والتنمية السياحية، وفى منهج الأول الإعدادى تم حذف الوحدة الأولى تحت عنوان المناخ والنبات الطبيعى وشملت درسين، الأول عناصر المناخ والأقاليم المناخية، وأيض الوحدة الثالثة، بعنوان: من روائع حضارتنا " مظاهر الحضارة المصرية القديمة واحتوت على موضوعين الأول: الحياة الاجتماعية والحياة الثقافية والفكرية" الكتابة والأدب".

وفيما يتعلق بالصف الثانى الإعدادى، تم حذف الوحدة الأولى بعنوان "خيرات وطننا العربى"، وشملت، الزراعة فى وطننا العربى والمحاصيل الزراعية" خيرات فى أرضنا، وأيضا رفع الوحدة الثالثة تحت عنوان الخلافة الإسلامية زمن الأمويين والعباسيين واحتوت على 3 دروس الدولة الأموية والعباسية وأيضا روائع حضارتنا الإسلامية فى الحكم والإدارة.

وفى مادة العلوم للصف الرابع الابتدائى، تم حذف الدرس الأول من الوحدة الأولى "الجهاز الهضمى فى الإنسان من الصفحة رقم 3 حتى 9 ومسارات الطاقة فى الكائنات الحية صفحة 35 والدرس الثالث من الوحدة الثانية مصادر الطاقة من 54 حتى الصفحة رقم 60.

وقررت الوزارة أيضا حذف الوحدة الأولى تحت عنوان الاحتكاك من الصفحة رقم 8 حتى 21 والدرس الثالث من الوحدة الثالثة بعنوان حماية التربة من التلوث من 52 حتى 55 من مناهج الصف الخامس الابتدائىة، وأيضا درس الاتحاد الكيميائى والمركبات الكيميائية من منهج الصف الأول الاعدادى من 3 حتى 15، والوحدة الأولى الحركة والاهتزازية والحركة الموجية من منهج الصف الثانى الإعدادى من صفحة 7 حتى 23.

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