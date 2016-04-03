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ننشر صور الرئيس السيسي يمنح نظيره الموريتاني قلادة النيل

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ننشر صور الرئيس السيسي يمنح نظيره الموريتاني قلادة النيل ننشر صور الرئيس السيسي يمنح نظيره الموريتاني قلادة النيل
تنشر "اليوم السابع"، صور الرئيس عبد الفتاح ، يمنح محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، قلادة النيل التي تعد أرفع وسام مصري، وذلك تقديراً للعلاقات الوطيدة والمتميزة التي تجمع بين البلدين، بالإضافة إلى المواقف المُقدّرة التي اتخذها الرئيس الموريتاني إزاء .

وكان الرئيس عبد التفاح السيسى أصدر قرارا جمهوريا رقم 135 لعام 2016 بإهداء قلادة النيل للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

الرئيس السيسى يمنح نظيره الموريتانى قلاده النيل (1)

الرئيس السيسى يمنح نظيره الموريتانى قلاده النيل (2)

- الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهورياً بإهداء قلادة النيل لنظيره الموريتاني

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مصر 365

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