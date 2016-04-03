السيطرة على حريق مقطورة محملة بالبنزين وتلفيات بـ 6 سيارات فى الإسكندرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء عمرو جاب الله على حريق هائل نشب فى سيارة مقطورة محملة بـ30 طن من المواد البترولية بشارع الإخشيم بمنطقة مينا البصل غرب الإسكندرية، وتسبب الحريق فى تلفيات بـ6 سيارات، دون حدوث إصابات.

تلقى اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية إخطارا من المقدم وائل الحيوى، رئيس مباحث قسم شرطة مينا البصل، يفيد انقلاب المقطورة أثناء سيرها فى الطريق المشار إليه وإشتعال النيران فيها، وانتقلت قوات الحماية المدنية بمعداتها وتم السيطرة على الحريق.

- بالصور.. حريق فى مقطورة محملة بمواد بترولية بعد انقلابها فى مينا البصل