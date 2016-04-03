نبيل العربى يستقبل رياض المالكى لبحث مستجدات المؤتمر الدولى للسلام

استقبل الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى اليوم الأحد بمقر الجامعة وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى وأطلع المالكى، الدكتور العربى على الجهود المبذولة لعقد المؤتمر الدولى للسلام لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى، بالإضافة إلى آخر التطورات السياسية فى فلسطين والانتهاكات المستمرة التى تُمارس بحق الشعب الفلسطينى.

كما تناول اللقاء السعى الحثيث للذهاب إلى مجلس الأمن الدولى بخصوص وقف الاستيطان، والدعم الفلسطينى والعربى للمبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولى للسلام تنبثق عنه آلية حل للصراع الفلسطينى- الإسرائيلى.

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