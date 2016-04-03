اختفاء تمثال "كاتمة الأسرار" من الحى اللاتينى بالإسكندرية

فوجئ أهالى محافظة الإسكندرية اليوم، باختفاء تمثال "كاتمة الأسرار" والذى كان متواجدا بمنطقة الحى اللاتينى وسط الإسكندرية، حيث كان التمثال قد شابه الإهمال، مما تسبب فى وجود العديد من الشروخات والكسور فى بعض المناطق منه.

من جانبه قال على مرسى، رئيس حى وسط، إنه انهار بعد التعرض للتأكل بسبب عوامل التعرية والعوامل الجوية، وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع " إلى أن التمثال ليس أثريا ولكنة نسخة مقلدة من التمثال الأثرى المتواجد حاليا متحف القاهرة، مشيرا إلى أن الحى لا يوجد به متخصصين لترميم مثل تلك الأعمال الفنية خاصة المتواجدة بالميادين العامة، بل يستعين بمتخصصين من كلية الفنون الجميلة للترميم فى مثل تلك الحالات.

من جهة أخرى أكد مصدر مسئول بإدارة الآثار بالإسكندرية، على أن الإدارة تسعى حاليا لتسجيل 3 تماثيل بميادين عامة للتبع وزارة الآثار لأهميتها ، وهى تمثال محمد على بميدان المنشية والخديوى إسماعيل بمنطقة كوم الدكة، ونوبار باشا بمدخل مسرح سيد درويش، وسعد زغلول بمنطقة محطة الرمل، وذلك حفاظا على تلك التماثيل القيمة والعمل الدورى على صيانتها من خلال إدارة الآثار، حيث إنها حاليا تتبع المحافظة وليس وزارة الآثار، وأوضح أنة جار العرض على المسئولين والحصول على موافقات لضم التماثيل الأربعة إلى وزارة الآثار .

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