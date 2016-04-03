الشرطة الإسرائيلية تعتقل فلسطينية بدعوى تنفيذ عملية طعن قرب تل أبيب

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية ظهر اليوم الأحد شابة فلسطينية بدعوى تنفيذ عملية طعن بالقرب من مدينة تل أبيب.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية – في بيان نشرته وسائل الإعلام العبرية – إن مجندة إسرائيلية أصيبت بجروح طفيفة جراء عملية الطعن التي نفذتها شابة عربية في منطقة “رأس العين” ، مشيرة إلى أن حارس أمن في المنطقة الصناعية القريبة برأس العين لاحظ تنفيذ العملية ، وسيطر على المنفذة وأبعد السكين الذي كانت تحمله في يدها وأخرى كانت تحمله في حقيبتها دون إطلاق عيارات نارية .

وبحسب البيان، فإن الشرطة الإسرائيلية تقوم بأعمال البحث والتحري لمعرفة ملابسات الحادث الذي جاء على خلفية قومية.

أ ش أ