احصلي على شفاه Kylie Jenner في المنزل

على الرغم من صغر سن النجمة Kylie Jenner إلا أنها لفتت نظر الكثيرين بسبب إطلالتها الجميلة وشفتيها الممتلئتين. فلمَ لا نتعرف على أسرار امتلاء وجاذبية شفتي Kylie Jenner؟ فلربما نستطيع الحصول على شفتين قريبتين من شفتيها.

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إليك "سيدتي" طرق الحصول على شفتي Kylie Jenner:

1 .العناية بشفتيك: الخطوة الأولى للحصول على شفاه جذابة عليك صيانتها وحمايتها من الجفاف، فالشفاه هي أكثر عرضةً للتشقق، لذا عليك اختيار مرطب شفاه يحتوي على زبده الشيا وفيتامين E واللوز وزيت الجوجوبا أو زيت جوز الهند، لـ ترطيب شفتيك باستمرار. كما عليك اختيار أحمر الشفاه الذي يحتوي على واقٍ للشمس لحماية الشفاه من حروق الشمس.

2.تقشير الشفاه: احرصي على تقشير شفتيك مرةً أسبوعيًّا بالمقشرات الطبيعية كالعسل والسكر، لتمهيد وضع أحمر الشفاه عليها.

3.وضع قلم للشفاه: أهم ما يميز شفتي Kylie Jenner هو تحديدها الجيد للشفاه واختيار الألوان المناسبة لتحديد شفتيها، فقلم الشفاه هو مفتاحك للحصول على شفاه ممتلئة، كما أنه يساعد أيضًا في الحفاظ على أحمر الشفاه الخاص بك طوال اليوم.

4.أحمر الشفاه: هو العنصر الأساسي في حقيبة كل امرأة، كما أنه من أهم ما يميز كل فتاة. عليك اختيار أحمر الشفاه المناسب للون بشرتك، كما أنّ النجمة Kylie Jenner تتميز باختيارها الدائم اللون الأحمر الجذاب، ليبرز جمال وجاذبية شفتيها وصفاء بشرتها.

5.ملمّع الشفاه: عندما يتعلق الأمر بالحصول على شفاه جذابة ومتألقة، عليك الحصول على ملمع مناسب لشفتيك، ليبرز جمالهما ويجعلهما تبدوان أكثر اكتمالًا.

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