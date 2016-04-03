4 تسريحات شعر مفاجئة لنجمات الأسبوع

تحب السيدة أن تغيّر إطلالتها من فصل إلى آخر، ولا سيما تسريحة شعرها التي تحتاج إلى القص، الصبغ الذي سيؤثر على نفسيتها وشكلها ويعيد الانتعاش إلى إطلالتها الصيفية. وها هن النجمات العربيات يغيرن تسريحاتهن قبل الصيف. انتشرت صور النجمات على انستقرام بتسريحات شعر جديدة ومفاجئة، حصدت نسبة إعجاب كبيرة.

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إذا كنت تريدين تغيير شعرك، إليك أجمل 4 إطلالات مفاجئة لنجمات الأسبوع:

أولاً، تصدرت هيفاء وهبي لائحة النجمات اللواتي غيّرن شعرهن. وحاولت أن تكون قريبة من جمهورها وتشعرهم أنهم يرافقونها من خلال نشر صورها أثناء صبغ شعرها. هذه النجمة التي تحولت إلى رمز جمالي كانت قد أعادت موضة الشعر الأحمر، وها هي اليوم تعتمد صبغة كلاسيكية من البني الداكن مع خصل شقراء على أطراف الشعر.



ثانياً، فاجأت مايا دياب الجمهور بقصة شعرها، فبعد أن اعتدنا رؤيتها لفترة طويلة بالشعر الطويل المسرح على شكل تموجات عريضة وباللون البلاتينيوم. ها هي فجأة تقص شعرها وتتخلى عن الفرق النصفي. البعض اتهمها أنها تقلد نوال الزغبي والبعض الآخر شجعها على التغيير. لكننا نرى أن مايا دياب اشتهرت بالشخصية الجذابة وهذه التسريحة أفقدتها القليل من هذا الجانب.

ثالثاً، نشرت نادين الراسي صوراً من جلسات تصوير أجرتها بإطلالة جريئة جداً، واللافت كان تغيّر لون شعرها من الأسود إلى البني الفاتح. إضافة إلى اعتمادها تسريحة انتشرت في العروض العالمية، وهي ترك الشعر منسدلاً نحو الخلف ومرفوعاً من الأمام. بدت نادين جميلة جداً في هذا الشعر الجديد كما أنه أبرز لون عينيها ونضارة وجهها.

رابعاً، بعد الضجة الإعلامية التي أثارتها الفنانة أحلام، عادت شمس لتطل بإطلالة جميلة جداً. واللافت كانت قصة شعرها الجريئة التي سلطت الضوء على جمالها. حيث اعتمدت تسريحة قصيرة جداً، تمت حلاقة الشعر من جهة مع ضفيرة صغيرة، وغرة كلاسيكية من الجهة الأخرى. كما صبغت شعرها باللون الأسود. لمحبات الشعر القصير، تعتبر هذه القصة مثالية.

هذه هي أبرز تغيّرات شعر النجمات لهذا الأسبوع، شاركينا رأيك واختاري التي تجدينها الأجمل.

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