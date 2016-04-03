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لعبة في الجول – مصطفى يونس يختار أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصر.. ' بينهم مدافع زملكاوي '

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لعبة في الجول – مصطفى يونس يختار أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصر.. ' بينهم مدافع زملكاوي ' لعبة في الجول – مصطفى يونس يختار أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصر.. ' بينهم مدافع زملكاوي '

من هم أفضل 5 لاعبين في تاريخ كرة القدم المصرية من وجهة نظر مصطفى يونس لاعب الأهلي ومنتخب السابق؟

FilGoal.com يسأل نجوم الكرة المصرية عن الخماسي الأفضل في التاريخ.

وقال يونس لـFilGoal.com:"الأمر صعب لكنني سأختار أفضل 5".

وكانت البداية مع..

1- حسن شحاتة.

يقول يونس:"هو اللاعب الأخطر في تاريخ مصر، عندما كنت أواجهه كان مدربنا ناندور هيديكوتي يطلب مني مراقبته بشدة".

2- محمود الخطيب.

يعقب يونس "أسطورة الأهلي صالح سليم لم يكن يحبه لكنه وصفه بأنه أفضل لاعب مهاري في تاريخ مصر وأنه أفضل من عبد الكريم صقر والسيد الضظوي".

"الخطيب لم يكن بحاجة إلى التدرب بسبب مهارته الكبيرة".

3- عصام الحضري.

أوضح يونس "هو الحارس الأفضل في تاريخ مصر، حطم جميع الأرقام القياسية سواء مع الأهلي أو . يعشق التدريب وتشعر كأنه يبلغ من العمر 18 عاما".

4- حسام حسن.

يقول يونس:"مدرب الأهلي السابق فايتسا الألماني أخبرني ذات مرة أنه لو تملك مصر 3 أو 4 لاعبين مثل حسام حسن وتوأمه لنافست على كأس العالم. هو أفضل مهاجم في التاريخ من ناحية العطاء والتهديف".

5- إبراهيم يوسف.

يعقب يونس "كان صاحب رونق خاص في مركزه، يجيد قراءة المباريات بشكل رائع".

طالع أيضا اختيارات نجوم مصر:

حازم إمام

أيمن يونس

خالد الغندور

أحمد بلال

ميدو

محمد حمص

طارق السعيد

مجدي عبد الغني

أحمد عيد عبد الملك

محمد عمارة

إسماعيل يوسف

محمد صبري

شادي محمد

محمود أبو رجيلة

أحمد حسن

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