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اتحاد الكرة لـ في الجول: الداخلية وافقت على حضور الجماهير مباريات الأهلي والزمالك في إفريقيا.. ولكن

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اتحاد الكرة لـ في الجول: الداخلية وافقت على حضور الجماهير مباريات الأهلي والزمالك في إفريقيا.. ولكن اتحاد الكرة لـ في الجول: الداخلية وافقت على حضور الجماهير مباريات الأهلي والزمالك في إفريقيا.. ولكن

أعلن عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة محمود الشامي عن موافقة رسمية من قيادات وزارة الداخلية على دخول الجماهير لمباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الزمالك فريق مولودية بجاية في ملعب بتروسبورت يوم 9 أبريل في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال إفريقيا. فيما يواجه الأهلي يانج أفريكانز التنزاني في لقاء العودة بنفس الدور.

وقال الشامي لـFilGoal.com : " عقدنا اجتماع أمس السبت مع قيادات وزارة الداخلية ووافقوا رسميا على دخول الجماهير بمباريات الأهلي والزمالك الإفريقية".

وأضاف الشامي "ولكن لابد من وضع آلية لدخول الجماهير، منها أن يكون الأمن هو المسؤول الأول عن المسموح لهم بدخول الملعب من خلال بطاقات الرقم القومي".

وشدد الشامي "هذا الأمر سيكون دون تدخل من الأندية".

وأكد "السماح سيكون لعدد محدود، وستتم الزيادة تدريجيا".

وعن دور مجالس إدارات الأندية في عملية دخول الجماهير لمباريات الأندية لأول مرة منذ كارثة الدفاع الجوي يوم 8 فبراير 2015 قال "الأمن طلب أن يكون لمجالس الإدارة دورا في توعية الجماهير".

وأتم الشامي "الأمن أيضا موافق على حضور الجماهير لكل مباريات ".

وحضر الجمهور مباراة ونيجيريا في استاد برج العرب في الإسكندرية في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 يوم الثلاثاء الماضي.

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فيديو اليوم السابع

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