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رئيس النواب: المجلس سينتهى من التعامل ورقيا خلال شهر من الان

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رئيس النواب: المجلس سينتهى من التعامل ورقيا خلال شهر من الان رئيس النواب: المجلس سينتهى من التعامل ورقيا خلال شهر من الان

علي عبد العال

أعلن رئيس مجلس النواب، على عبد العال، اليوم الأحد أن المجلس سينتهى خلال شهر من الأن من التعامل ورقيا والتحول بالكامل إلكترونيا.

وقال – فى بداية جلسة اليوم تعليقا على عدم تسلم النواب مضابط الجلسات التى عقدت الأسبوع الماضى – إن الأوراق والأحبار تكلف المجلس ماديا .

ومن ناحية أخرى، قال عبد العال إنه تواصل مع رئيس الوزراء ، شريف إسماعيل، من أجل أن تكون تأشيرات الوزراء على طلبات الأعضاء صحيحة، مضيفا أنه لابد أن يفعل النواب أدواتهم الرقابية.

جاء ذلك بعد أن اشتكى العديد من النواب من أنهم قدموا طلبات إحاطة وبيانات عاجلة للنواب ولم يتلقوا أى رد عليها.

أ ش أ

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