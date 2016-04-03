وزير التجارة : ٥٠٠ مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر ودول اتفاقية أغادير

أكد وزير التجارة والصناعة ، طارق قابيل، أن حجم التبادل التحارى بين مصر ودول اتفاقية أغادير يبلغ ٥٠٠ مليون دولار ، والتى تضم كلا من مصر وتونس والمغرب والأردن ، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجارى بين الدول لا يتناسب مع مستوى الإمكانيات المتاحة فى كل دولة ، وهو ما يدعو خلال الفترة المقبلة إلى تكثيف التعاون لزيادة معدلات التبادل التجارى بين الدول الأعضاء ومع الاتحاد الأوروبى.

و أضاف – خلال الموتمر الصحفى الذى عقده على هامش الاجتماع الثالث للجنة وزراء التجارة بدول أغادير – أنه سيتم تقييم أثر الاتفاقية خلال السنوات الماضية منذ تفعيلها لاتخاذ الإجراءات المناسبة ، وحل المشاكل التى تواجه الدول أعضاء الاتفاقية.

وأشار إلى أن اللجنة الفنية المشكلة من الدول الأعضاء ستجتمع على مدار اليوم لبحث طلبات انضمام دول جديدة للاتفاقية ما يسهم فى إثرائها.

من جانبه، قال سعيد عبد الله رئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بالوزارة ، إن وفدا من كبرى الشركات المغربية سيزور مصر ٢٥ أبريل الجارى لمدة ٣ أيام ، لبحث التبادل التجارى مع مصر على مستوى القطاع الخاص وليس الحكومات ، مشيرا إلى أن الوفد سيضم شركات عاملة فى قطاع السيارات لبحث نتائج الاتفاقية فى دخول السيارات المغربية معفاة من الجمارك إلى مصر.

أ ش أ