«النيابة» تستدعي 8 ضباط قوة مداهمة منزل «تكفيري الوراق» لسماع أقوالهم

مراسل – ONA:

أمرت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، الأحد، باستدعاء 8 ضباط قوة مداهمة منزل “تكفيري الوراق”، والذي لقي مصرعه أمس في مواجهة أمنية، لسماع أقوالهم حول الواقعة .

كما أمر بدر مروان، مدير نيابة الحوادث، بتحريز أسلحة الضباط، لمضاهاة أعيرتها بالمقذوفات في جسد “الإرهابي” القتيل، لبيان مطلق الأعيرة، حسبما أفاد مراسلنا.

وكانت قد استمعت، النيابة العامة، أمس، برئاسة المستشار أحمد حلمي، رئيس النيابة إلى أقوال الرائد محمد الحوفي، الضابط بالأمن الوطني، المصاب في المواجهات الأمنية مع “إرهابي الوراق”، صباح اليوم.

وقال الضابط المصاب، إنه “توجه برفقة قوة قوامها 8 ضباط من الأمن المركزي والأمن الوطني ومباحث الوراق، فضلًا عن عدد من الأفراد، لتنفيذ أمر نيابة أمن الدولة العُليا، بإلقاء القبض على متهم يعتنق الفكر الجهادي التكفيري من داخل منزل بشارع التل بالوراق، فضلًا عن أمر بتفتيش المنزل بعد ضبط المتهم” .

وأضاف أنهم” فور وصولهم، فجرًا، لمنزل المتهم، قاموا بكسر باب العقار الرئيسي فـفوجئوا بوابل من الأعيرة النارية يطلق صوبهم، ما أسفر عن إصابته بطلقٍ ناري بالقدم”.

كما أضاف أن “أصيب الضابط محمد هشام، من قوات الأمن المركزي بطلقتين بالظهر فحملهما زملائهما، وتم نقلهما إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة” .

وشرحت تحقيقات النيابة برئاسة المستشار أحمد حلمي، رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة، أن المتهم صعد إلى سطح العقار، وأمطر القوات بوابلٍ من الرصاص، فاعتلت القوات سطح عقار مقابل له-يعلو عقار المتهم بطابقين- وتبادلوا معه إطلاق الرصاص حتى أصيب بعدة طلقات، ولقي مصرعه”.

وتبين من مناظرة النيابة لجثة “الإرهابي”، إصابته بطلقات نارية بالجبهة، والعين اليسرى، وذراعه اليمنى، وصدره من الجانب الأيمن، والكتف الأيمن، والساقين.

كما تبين أن القوات أطلقت الرصاص من على مسافة 7 أمتار .

وأضافت التحقيقات، أنه قد تبين من المعاينة وجود أثار طلقات في مدخل العقار وواجهة العقار نتيجة تبادل إطلاق الرصاص مع الأمن.

كما تم العثور على 22 فارغ طلقات ألية بجوار جثة “الإرهابي”، وبندقية ألية بداخلها 9 طلقات أحدها في الماسورة، وخزنة بها 23 طلقة ،وكيس قماش به 105 طلقة .