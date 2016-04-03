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مفاجأة.. علاج منتظر للربو باستخدام أدوية خفض الكولسترول فى بخاخة

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مفاجأة.. علاج منتظر للربو باستخدام أدوية خفض الكولسترول فى بخاخة مفاجأة.. علاج منتظر للربو باستخدام أدوية خفض الكولسترول فى بخاخة
مفاجأة كبيرة لمرضى الربو أو حساسية الصدر، كشفت عنها مؤخرًا صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حيث سلطت الضوء على عدد من الدراسات والأبحاث التى دعمت استخدام عقاقير "ستاتين" الخافضة للكولسترول فى علاج الربو، وذلك بعد تحضيرها فى صورة بودرة يتم استنشاقها عبر الفم بواسطة البخاخة.

وكشفت دراسة صينية حديثة أن أدوية الكولسترول تساهم فى الحد من الالتهابات التى تصيب الشعب الهوائية والمجرى التنفسى لدى مرض الربو، وكما ثبت فاعليتها فى تخفيف أعراض مرضى انسداد الشعب الهوائية المزمن "COPD".

وفى السياق ذاته، كشفت دراسة علمية أشرف عليها باحثون من جامعة جلاسكو الاسكتلندية أن أدوية خفض الكولسترول لها فاعلية فى الحد من أعراض الربو وحساسية الصدر، كما كشفت الدراسة التى أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا الأمريكية أن استنشاق عقاقير الستاتين الخافضة للكولسترول يحد من أعراض مرض الربو.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين إلى أن أدوية الكولسترول تتمتع بتأثيرات مضادة للالتهابات، وتقلل من إفراز المخاط، وتحد من تأثير المواد المثيرة للالتهابات على الشعب الهوائية.

ومن المنتظر إجراء مجموعة واسعة من الدراسات والأبحاث الطبية خلال الفترة القادمة على أدوية خفض الكولسترول قبل أن يتم استخدامها بشكل رسمى فى علاج الربو.

جدير بالذكر أن عقاقير ستاتين الخافضة للكولسترول أثير حولها الكثير من الجدل مؤخرًا بسبب نشر عدد كبير من الدراسات التى تحذر منها، وأبحاث أخرى تشيد بفوائدها، وما جعل المرضى يشعرون بحيرة شديدة.


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