الصحة تطلق مبادرة "مصريون أصحاء" لتطوير العلاج على نفقة الدولة

تطلق وزارة الصحة والسكان مبادرة "مصريون أصحاء" يوم السبت الموافق 9 إبريل الجارى لتطوير خدمة العلاج على نفقة الدولة والتشخيص المبكر للأورام تحت شعار "إيدك معانا" بحضور وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضى وتطوير خدمة العلاج على نفقة الدولة لمصلحة المريض المصرى والاكتشاف المبكر للأورام.

جدير بالذكر أن المبادرة تهدف لتحسين الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى ولمرضى الأورام بشكل خاص.

يذكر أن المبادرة يشارك فيها الدكتور تامر حامد مدير عام المجالس الطبية المتخصصة والدكتور هشام عطا مساعد وزير الصحة للطب العلاجى وسيدير الندوة الإعلامى مجدى الجلاد.