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بالفيديو غياب رقابة الاوقاف تحول مسجد على زين العابدين إلى كارثة دينية واخلاقية

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بالفيديو غياب رقابة الاوقاف تحول مسجد على زين العابدين إلى كارثة دينية واخلاقية بالفيديو غياب رقابة الاوقاف تحول مسجد على زين العابدين إلى كارثة دينية واخلاقية

ننقل لكم واحده من اخطر التجاوزات فى حق احد اشهر المساجد داخل جمهورية العربية وهو مسجد علي زين العابدين الموجود في حي زين العابدين بالقاهره والقريب من مسجد السيدة زينب وهو للامام زين العابدين ابن الحسين ابن علي زوجة بنت رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام .

ويجتمع الطائفة ” الزيدية ” من الشيعة دوما في هذا المسجد وهم اكثر طوائف الشيعة اعتدالا واقربهم إلى اهل السنة ولكن في ظل غياب رقابة وزارة الاوقاف تحول المسجد إلى كارثة دينية واخلاقية .

حيث رصدت عدسات المصورين داخل المسجد اختلاط الرجال بالاناس في باحات المسجد الداخلية والخارجية والنوم داخل المسجد ودخول الاطعمه بكافة اشكالها وانواعها داخل الكسجد في الاماكن المخصصة للصلاة ومن الاطععمه التى رصدتها العدسات هي ” حلل محشي الكرنب ” .

ويعد هذا تقصير جثيم من قبل المسؤولين في وزارةا لاوقاف خاصة ان المسجد يتوافد عليه المئات من الزائرين يوميا فكيف اصبح هذا المسجد العريق بهذا الشكل الامر الذي دفع العديد من النشطاء بمطالبة فورية وعاجله من قبل بمحاسبة ومعاقبة المقصرين .

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