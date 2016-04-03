وصفة سحرية لتفتيح الشرايين وتدمير الدهون في الدم

العديد من الشخاص يعانون من عدة أشياء منها انسداد الشريين ووجود نسبة عالية من الدهون في الدم والإصابة بنزلات البرد بكثرة وقد تسبب هذه الأشياء إلى امرض خضيرة في المستقبل مثا أمراض القلب والدورة الدموية.

فقد قمنا اليوم بإحضار وصفة تساعدك على منع انسداد الشرايين ومحاربة السموم في الجسم وتقوية المناعة وتنقية الكبد ومنع الالتهابات والتخفيض من نسبة الدهون في الدم حيث أن كوب واحد من هذه الخلطة سوف يسعدك على تفتيح الشريين بشكل كامل.

مكونات وصفة تفتيح الشرايين وتدمير الدهون في الدم

تتكون الوصفة من 4 ثمرات من الليمون طبيعيين وليس معالجين كيميائيا وإذا كانوا معالجين كيميائيا يجب أن ينقعوا لمدة يوم في خليط من الماء والخل لإزالة السموم منهم، واربعه فصوص من الثوم وزنجبيل أخضر ولترين من الماء.

طريقة تحضير وصفة تفتيح الشرايين وتدمير الدهون في الدم

قوم بتقشير الثوم ثم ضعه في الخلاط الكهربائي مع الليمون والزنجبيل ويتم خلطهم بشكل جيد جدا، ثم يوضع الخليط السابق في إناء مغطى به الاثنين لتر من الماء على نار هادئة حتى يتم غليهم وعند بدء الغليان يرفع الغطاء من عليهم ثم يرفع من على النار ويترك حتى يبرد، ثم ضع الخليط في زجاجة نظيفة ويتم شرب كوب من هذا الخليط يوميا على الريق قبل وجبة الإفطار بساعتين على الأقل.

ملاحظات هامة

يجب يرج الزجاجة قبل الاستعمال جيدا ويمكنك إضافة عسل للتحلية.

بعد أن يتم استخدام المشروب لمدة ثلاثة أسابيع يجب أن يتوقف استخدامه لمدة سبعة أيام ثم يكرر استخدامه مرة أخرى.

كوب من هذا العصير سيساعدكم على تفتيح الشرايين بشكل كامل.

شبكةعيونالإخبارية

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