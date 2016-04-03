أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#في_الكلاسيكو – جوتي لبرشلونة: ' عايزين إيه تاني؟ '

Google+ Print
#في_الكلاسيكو – جوتي لبرشلونة: ' عايزين إيه تاني؟ ' #في_الكلاسيكو – جوتي لبرشلونة: ' عايزين إيه تاني؟ '

سخر قائد ريال مدريد السابق جوتي هيرنانديز من غريم فريقه التقليدي برشلونة، بعد فوز الأول على أرض الأخير 2-1 أمس السبت في الكلاسيكو.

وقال جوتي عبر تويتر "لم تستطيعوا الفوز علينا ونحن 10 لاعبين. ورغم أن الحكم ألغى هدفا شرعيا. ماذا تريدون أكثر؟".

وكان الحكم قد ألغى هدفا لجاريث بيل في الدقيقة 81 والنتيجة تشيل للتعادل 1-1.

وبعدها قام الحكم بطرد قائد الملكي سيرخيو راموس، إلا أن كريستيانو رونالدو استطاع حسم اللقاء في الدقيقة 85.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة 69 بالترتيب الثالث خلف أتليتكو مدريد صاحب الـ70 نقطة، بينما برشلونة 76 نقطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع