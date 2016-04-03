في_الكلاسيكو – جوتي لبرشلونة: ' عايزين إيه تاني؟ '

سخر قائد ريال مدريد السابق جوتي هيرنانديز من غريم فريقه التقليدي برشلونة، بعد فوز الأول على أرض الأخير 2-1 أمس السبت في الكلاسيكو.

وقال جوتي عبر تويتر "لم تستطيعوا الفوز علينا ونحن 10 لاعبين. ورغم أن الحكم ألغى هدفا شرعيا. ماذا تريدون أكثر؟".

وكان الحكم قد ألغى هدفا لجاريث بيل في الدقيقة 81 والنتيجة تشيل للتعادل 1-1.

وبعدها قام الحكم بطرد قائد الملكي سيرخيو راموس، إلا أن كريستيانو رونالدو استطاع حسم اللقاء في الدقيقة 85.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة 69 بالترتيب الثالث خلف أتليتكو مدريد صاحب الـ70 نقطة، بينما برشلونة 76 نقطة.