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نبيل العربى يبحث مع المبعوث الفرنسى الإعداد للمؤتمر الدولى لعملية السلام

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نبيل العربى يبحث مع المبعوث الفرنسى الإعداد للمؤتمر الدولى لعملية السلام نبيل العربى يبحث مع المبعوث الفرنسى الإعداد للمؤتمر الدولى لعملية السلام
استقبل الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، المبعوث الفرنسى الخاص بعملية السلام بالشرق الأوسط بيير فيمون الذى يزور القاهرة حاليا.

يأتى اللقاء فى إطار الجهود التى تبذلها باريس، من أجل الإعداد لعقد مؤتمر دولى للسلام، فى إطار المبادرة التى طرحتها فرنسا فى هذا الصدد، كما يأتى ذلك فى الوقت الذى يلتقى فيه الدكتور نبيل العربى فى وقت لاحق مساء اليوم وزير الخارجية الفلسطينى بمقر الجامعة العربية رياض المالكى للبحث فى المبادرة الفرنسية وآخر مستجدات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.


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