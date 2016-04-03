"طرق دبي".. خدمات جديدة للمواقف عبر تطبيق "السائقون والمركبات"

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن إجراء تحديثات على تطبيق (السائقون والمركبات) DRIVERS AND VEHICLES ، وهو أول تطبيق عالمي يسمح بتجديد المركبات ورخص القيادة والمعتمد من CIECA (اللجنة الدولية لاختبار السائقين)، وذلك في إطار حرصها على زيادة الخدمات وتحميلها على التطبيق، تسهيلا على عملائها وتوفيرا للوقت والجهد.

وقال عبد الله المدني، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي: إن تحديث تطبيق (السائقون والمركبات) يأتي في إطار التزام الهيئة بمبادرة المدينة الذكية التي أطلقتها حكومتنا الرشيدة، وإن التحديثات تضمنت توفير عدد من خدمات تطبيق المواقف الذكي، وهي دفع تعرفة المواقف من خلال البطاقات الائتمانية دون احتساب أو خصم رسوم الخدمة المضافة، وكذلك دفع التعرفة عن طريق الرسائل النصية، ومعرفة المواقف الشاغرة في مباني المواقف متعددة الطوابق التابعة للهيئة وكذلك مواقف دبي مول، ومواقف ذوي الإعاقة في المواقف متعددة الطوابق، ودفع تعرفة المواقف لمركبات الإمارة الأخرى دون الحاجة للتسجيل في الخدمة، وتوفير سجل خاص بالتذاكر الإلكترونية التي تم استخدامها وسهولة الحصول عليها، وخدمة الإشعارات التلقائية للعملاء لإحاطتهم علما بمجانية المواقف في الإجازات الرسمية.

وأوضح المدني، أن تطبيق (السائقون والمركبات) يمتاز بتوفير عدة خدمات، منها الاستعلام عن المخالفات ودفعها، تجديد رخصة القيادة، طلب تجديد ملكية مركبة، شراء رقم مميز، طلب إصدار رخصة قيادة بدل فاقد أو تالف، طلب إصدار شهادة متعلقة بسائق مثل شهادات الخبرة ووجود أو عدم وجود ملف مروري للعميل في نظام مرور إمارة دبي، وطلب تحويل السائق إلى الفحص الطبي، إضافة إلى خدمة طلب ملكية بدل فاقد أو تالف ، وتجديد ملكية مركبة مع تغير رقم اللوحة، وشراء رقم مميز، ، وشهادة امتلاك أو عدم امتلاك مركبة، وأخيرا إصدار شهادة ملكية لوحة لرقم مميز بدل فاقد أو تالف.

> وأكد المدني، أن الهيئة تحرص دائما على تحقيق الغاية الاستراتيجية الأولى (دبي الذكية)، والغاية الثالثة (إسعاد الناس)، عبر تقديم خدمات ذكية توفر مجهود ووقت عملائها، وإجراء التحديثات أولا بأول لمواكبة تطلعات واحتياجات الجمهور.

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