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وفاة ' تاريخ ميلان ' تشيزاري مالديني

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وفاة ' تاريخ ميلان ' تشيزاري مالديني وفاة ' تاريخ ميلان ' تشيزاري مالديني

وفاة "تاريخ ميلان" تشيزاري مالديني

في معقل نادي ميلان لوحة كبيرة لأحد أهم نجوم الكرة العالمية يرفع كأس دوري أبطال أوروبا.. اليوم هذا النجم أو العملاق الإيطالي تشيزاري برانديللي توفي عن عمر يناهز 84 عاما.

تشيزاري مالديني أحد أيقونات الكرة الإيطالية إذ كان نجما للأتزوري في كأس العالم 1962 وأختير ضمن التشكيلة المثالية للبطولة.

أما في ميلان فهو أيقونة للروسونيري بالنظر إلى قيادته الفريق لرفع لقب الدوري 4 مرات .

والأهم أنه كان قائدا للفريق عندما توج بلقبه الأول في دوري أبطال أوروبا عام 1963. تلك الصورة التي ظلت موجودة في معقل نادي ميلان حتى اليوم.

لهذا كتب نادي ميلان عبر موقعه الالكتروني وهو يعلن رحيل تشيزاري "مالديني هو تاريخنا".

أسطورة تشيزاري مالديني امتدت بعد ذلك في صورة ابنه باولو الذي أكمل مسيرة والده ولم يرتد سوى ألوان ميلان حتى حظي بصورة مماثلة في معقل النادي وهو يرفع دوري أبطال أوروبا سنة 2007.

وعمل تشيزاري مساعدا لإنزو بيرزوت مدرب إيطاليا المتوج بكأس العالم 1982. وقاد في كأس العالم 1998 ثم تولى باراجواي في مونديال 2002، قبل اعتزال التدريب والاكتفاء بالتحليل حتى رحل.

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