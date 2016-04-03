فان جال: الجولة التحضيرية لمانشستر يونايتد في الصين ليست الخيار المثالي

أوضح لويس فان جال مدرب مانشستر يونايتد أن الجولة التحضيرية التي سيخوضها الفريق في الصين في يوليو المقبل ليست "الخيار المثالي" في فترة الإعداد.

ويواجه مانشستر يونايتد في بيكين نظيره مانشستر سيتي وسيلعب قبلها مباراة ضد بروسيا دورتموند في شانجهاي.

وفي تصريحات للمدرب الهولندي نقلتها صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية "لعبت بنفسي في دورة ودية بالصين حينما كنت لاعبا لسبارتا روتردام، وعدت كمدرب، لم نستطع التدرب بسبب الهواء والرطوبة، لقد كانت عالية للغاية، والوقت الوحيد المتاح لتدريب اللاعبين هو في السابعة صباحا والتاسعة مساء".

وأضاف "أنا أعرف أن نادي بحجم مانشستر يونايتد يجب عليه أن يفعل هذا، لكن لا يعد ذلك الخيار المثالي، إنه ليس التحضير المناسب، لأن لدينا الكثير من اللاعبين سيشاركون في يورو 2016، وسيكونوا مرهقين".

ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره إيفرتون ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد.

الجدير بالذكر أن الشياطين الحمر يحتلون المركز السادس برصيد 50 نقطة بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي في المركز الرابع.