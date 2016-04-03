منظمة الصحة توصى بالتحرك السريع لمكافحة "زيكا" على مستوى العالم

ناشد خبراء منظمة الصحة العالمية فى اجتماعهم الأخير المسئولين عن الصحة العالمية، بضرورة التحرك السريع لمكافحة وباء فيروس "زيكا" الذى أصاب 1.5 مليون شخص فى البرازيل، وهناك من 3 إلى 4 ملايين حالة منتظرة فى القارة الأمريكية خلال هذا العالم بالإضافة إلى الحالات التى نقلت إلى فرنسا إلى 5 حالات واتهم خبراء الصحة العالمية بالبطء فى التحرك مثلما حدث مع وباء "إيبولا" ومراقبة الذين أصيبوا بشلل ودمور فى المخ لدى المواليد.

وطالب خبراء منظمة الصحة العالمية بتكثيف الأبحاث للتوصل إلى علاج ولقاح واختبارات جديدة لتشخيص المرض، كما لم تأخذ حتى الآن بمنع السفر من الدول الذى ظهر فيها الفيروس والتبادلات التجارية معها وهذا الفيروس ناتج عن لدغة البعوضة مثل "حمى الدنج" أو"الحمى الصفراء" وقد ظهر هذا الفيروس لأول مره لدى نوع من القرود "الماكاك" فى غابات أوغندا فى 1947 ثم ظهر على الإنسان فى 1952 فى أوغندا وتنزانيا وأول وباء أندلع فى جزر "ياب" فى 2007، حيث أصاب ثلاثة أرباع السكان فى بولينيزى الفرنسية فى أكتوبر 2013 حتى أبريل 2014 وفى البرازيل منذ مايو 2015 وبعدها انتشر الفيروس فى أمريكا الوسطى تلتها منطقة "لامارتينيك" فى فرنسا و"لاجويان" وهو الوباء الثالث بعد حمى الدنج وحمى شيكونجونيا.

وأشار فرانسوا بورديلون المدير العام للمعهد الوطنى للصحة الفرنسية أن الوباء ينتشر بسرعة على مستوى الكرة الأرضية وأن تحليل الجينيوم للفيروس يطابق خلايا الفيروس الذى انتشر فى الباسيفيك فى الفترة من 2013 و2014.

وأضاف أن أعراض المرضى تظهر خلال فترة من 3 إلى 12 يوما من لدغة البعوضة من حرارة وفى حالات لا تكون مصاحبة بحرارة بالإضافة إلى الإجهاد والصداع مما يدل على أنها نوع من الانفلونزا وتختفى هذه الأعراض بعد سبع أيام ويمكن ظهور جينات الفيروس فى تحليل الدم والبول واللعاب وهو يظهر فى الدم بعد ثلاثة إلى خمسة أيام وفى البول بعد عشرة أيام وفى اللعاب بعد ثلاثة إلى خمسة أيام.

أمام بالنسبة للمرأة الحامل فإن الفيروس يؤدى إلى تشوهات فى الجنين خاصة المخ الذى يكون حجمه أصغر من الطبيعى وفى الحالات الخطيرة يؤدى إلى الوفاة فى الرحم أو بعد الولادة بعدة أيام.

وقد رصدت السلطات الصحية المحلية فى البرازيل 4 آلاف حالة مشكوك فى إصابتها بالتشوهات أى من 20 إلى 30 حالة زيادة عن السنوات السابقة، أما حالات الشلل بالنسبة للشباب فهى نادرة تصيب من 1 إلى 2 من بين 100 ألف شخص فى أوروبا وأعراضها الآم شديدة فى العضلات والأعصاب.

جدير الذكر أن الباحثين فى العديد من الدول مثل كندا وفرنسا وأمريكا يعكفون حاليا على إعداد لقاح سوف تتم تجربته على الإنسان فى سبتمبر القادم للعلاج من الإصابة بفيروس "زيكا".

الإنذار الأخير للحكومة..الغوا السفر للبرازيل والدول الموبوءة بفيروس زيكا قبل أن يغزو مصر..منظمة الصحة تفرض الطوارئ العالمية لمواجهته.. واستجابتنا ضعيفة رغم أن البعوضة موجودة بمصر

>