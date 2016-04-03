أرسنال وتشيلسي وليستر ينفون مزاعم تعاطي المنشطات

نفى ناديا أرسنال وتشيلسي ما تردد عن تعاطي لاعبيهم للمنشطات بعد تقرير جريدة (صنداي تايمز) والتي نقلت تصريحات عن طبيب يدعى مارك بونار يقول فيها إنه قام بإعطاء لاعبي الفريقين اللندنيين مواد منشطة (طالع التفاصيل).

وكان التقرير قد ذكر أن لاعبين من فرق ليستر سيتي وبيرمنجام أيضا متورطين في الأمر.

كما أصدر متصدر الدوري الإنجليزي بيانا رسميا يرد فيه على مزاعم بونار.

وقال أرسنال في بيان رسمي "النادي حزين بشدة من نشر تلك التقارير التي لا تمتلك أي أساس من الصحة. تايمز تعلم عدم وجود صحة لذلك الأمر ورغم ذلك قامت بالنشر".

وأضاف "أرسنال يتحمل المسؤولية في ذلك الإطار ولاعبونا يعلمون ما نتوقعه منهم، نحن نلتزم بكل قواعد (وادا)".

أما تشيلسي فرد قائلا "ما نشرته (تايمز) غير صحيح بالمرة ولا أساس له. تشيلسي لم يتعامل أبدا مع دكتور بونار ولا يوجد أي معرفة لدينا إذا كان لاعبينا قد تعاملوا معه".

وأتم تشيلسي "نتعامل مع موضوع المنشطات بكل حزم ونلتزم بكل القواعد المانعة لتعاطيها".

وقال نادي ليستر سيتي "لاعبونا ممنوعون من تناول أي عقارات من دون إذن النادي. عقوبة مخالفة ذلك الأمر هي إنهاء العقد".