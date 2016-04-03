ضبط أسلحة ومخدرات فى حملة أمنية بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا خلال الحملة التى شنتها المديرية اليوم، من ضبط أسلحة ومخدرات وقضايا تموينية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفى، مدير البحث الجنائى بالمديرية، يفيد ضبط "مطاوع .ا "، 30 سنة المدير المسئول عن مخبز بلدى من مركز العدوة لحيازته وتجميعه 1300 كيلو دقيق بلدى مدعم لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم التحفظ على المضبوضات وجار العرض على النيابة.

وأسفرت نتائج الحملة عن ضبط 6 قطع سلاح نارى غير مرخصة تضمنت "2 بندقية خرطوش- 4 فرد خرطوش محلى الصنع"، وطلقات نارية مختلفة، تحررت المحاضر اللازمة.

وتم تحرير 2061 مخالفة مرورية متنوعة عبارة عن "23 ضبط دراجة بخارية، 3 ضبط سيارات، 863 مخالفة دراجات بخارية، 1172 مخالفة سيارات، وضبط "خلف. ع"،40 سنة، مدرس من بندر مغاغة وبحوزته 2000 قرص لعقار التامول المخدر بقصد الاتجار وهاتف محمول، تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة، و"حسام. م"، 21 سنة، عاطل، و"سعد أ"، 25 سنة، عاطل من مركز بنى مزار وبحوزتهما 12 قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 70 جراما و6 أقراص لعقار التامول المخدر بقصد الاتجار ومبلغ مالى، وضبط "درويش. ع"، 35 سنة، عاطل ومقيم بندر ملوى وبحوزته 7 قطع لمخدر الحشيش تزن حوالى 40 جراما بقصد الاتجار ومبلغ مالى وهاتف محمول،

وتمكنت الحملة من ضبط 7 متهمين هاربين من قضايا جنائية مختلفة عبارة عن "سرقة- مقاومة سلطات- سرقة بالإكراه وسلاح- إكراه على توقيع"، تحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة.

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