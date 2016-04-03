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مصدر أمنى عراقى: انتهاء المرحلة الأولى من تحرير "نينوى"

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مصدر أمنى عراقى: انتهاء المرحلة الأولى من تحرير "نينوى" مصدر أمنى عراقى: انتهاء المرحلة الأولى من تحرير "نينوى"

أكد مصدر أمنى عراقى رفيع المستوى الأحد، انتهاء المرحلة الأولى من عملية تحرير نينوى بالعراق، متوقعا انطلاق المرحلة الثانية فى غضون الأيام القادمة.

وقال المصدر الأمنى- فى تصريح خاص لقناة "سكاى نيوز" - أن الجيش ينتظر وصول المزيد من التعزيزات العسكرية للبدء بعمليات الصفحة الثانية، مضيفا أن "لكل صفحة من العمليات أسلحتها ومعداتها وأهدافها الخاصة".

وأوضح أن "القوات العراقية لازالت فى محيط قرى (النصر والصلاحية والخالدية)، لكنها كبدت المسلحين خسائر فادحة فى الأوراح والمعدات وحولتها إلى مقبرة للمسلحين، بحسب تعبيره"، وشدد على أن الجيش سيقتحم تلك القرى قريبا، وأن الهدف من التريث فى عملية الاقتحام هو تقليل الخسائر فى صفوف الجيش.
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مصر 365

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