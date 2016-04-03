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#في_الكلاسيكو – على خطى مدربه السابق.. زيدان ينضم إلى الفائزين على برشلونة في عقر داره

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#في_الكلاسيكو – على خطى مدربه السابق.. زيدان ينضم إلى الفائزين على برشلونة في عقر داره #في_الكلاسيكو – على خطى مدربه السابق.. زيدان ينضم إلى الفائزين على برشلونة في عقر داره

(إفي): دخل الفرنسي زين الدين زيدان تاريخ نادي ريال مدريد الإسباني من جديد، هذه المرة ضمن مجموعة حصرية من المدربين الذين حققوا الفوز على برشلونة في أول زيارة لهم لكامب نو.

وتضم هذه القائمة الحصرية البرتغالي كارلو كيروش والألماني برند شوستر، وانضم لها زيدان بعد فوزه على برشلونة في قمة الجولة 31 من الدوري الإسباني 1-2 في أول كلاسيكو يخوضه على ملعب كامب نو، معقل البلاوجرانا.

وكان كيروش أول المدربين الذين يحققون هذا الإنجاز، حينما خرج بالنقاط الثلاث من عرين الفريق الكتالوني في أول زيارة له في الجولة 15 من الليجا موسم 2003/2004.

في تلك المباراة، فاز ريال مدريد بهدفين سجلهما البرازيليان روبرتو كارلوس ورونالدو، مقابل واحد سجله باتريك كلايفرت.

كان زيدان لاعبا في الميرنجي وقتها.

وأنهى ريال مدريد ذلك الموسم في المركز الرابع بفارق سبع نقاط عن فالنسيا الذي توج بالمسابقة حينها.

ومرت ثلاث سنوات كي يفوز ريال مدريد في كامب نو في أول زيارة لمدرب جديد، هذه المرة كان شوستر في 23 ديسمبر 2007 بهدف سجله البرازيلي جوليو باوتيسيتا، وفي نهاية ذلك الموسم، توج ريال مدريد باللقب.

وبهذا الفوز الذي حققه ريال مدريد بقيادة زيدان، يرتفع رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثالث بفارق سبعة عن برشلونة المتصدر قبل سبع جولات على نهاية المسابقة.

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