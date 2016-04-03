في_الكلاسيكو – رائعة بنزيمة هي الهدف الـ100 لريال مدريد في كامب نو بالدوري

(إفي): لم يتسبب الهدف الذي سجله الفرنسي كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد في مرمى برشلونة في عودة فريقه فحسب إلى أجواء مباراة الكلاسيكو التي أقيمت على ملعب كامب نو في قمة الجولة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي انتهت لصالح الملكي (1-2)، بل كان هذا الهدف رقم 100 الذي يحرزه الميرنجي في مرمى البلاوجرانا في معقله بالليجا.

وكان أول لاعب من ريال مدريد يسجل هدفا في مرمى برشلونة على معقله في الليجا هو موريرا في 17 فبراير 1929، في ذلك اليوم سجل المهاجم هدفين في أول زيارة للميرينجي لملعب البلاوجرانا في المسابقة.

ورغم ذلك، فإن باكو خينتو هو أكثر لاعبي ريال مدريد الذين سجلوا أهدافا في مرمى برشلونة بالليجا في كامب نو، حيث سجل ثمانية أهداف في 16 مباراة كلاسيكو خاضها.

وفي المركز الثاني يأتي ألفريدو دي ستيفانو، الذي سجل خمسة أهداف، يليه خوانيتو ولويس ريجيرو وبيري وبوشكاش وكريستيانو رونالدو بأربعة أهداف لكل منهم.