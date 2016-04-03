وفاة تشيزاري مالديني

توفى تشيزاري مالديني لاعب ميلان ومدرب منتخب إيطاليا السابق مساء السبت عن عمر يناهز 84 عاما.

وكان مالديني لاعبا في ميلان حتى عام 1966 وشارك مع منتخب إيطاليا في مونديال 1962 في تشيلي حين اختير ضمن التشكيلة المثالية للبطولة، وهو والد أسطورة دفاع الروسونيري والفريق الوطني باولو مالديني.

وكان تشيزاري قد حصل على لقب الدوري 4 مرات مع ميلان وكان قائد الفريق عندما توج بلقبه الأول في دوري أبطال أوروبا عام 1963.

وعمل تشيزاري مساعدا لإنزو بيرزوت مدرب إيطاليا المتوج بكأس العالم 1982، وقاد المنتخب في كأس العالم 1998 ثم تولى باراجواي في مونديال 2002.

وعمل تشيزاري في السنوات الأخيرة محللا لمباريات الدوري الإيطالي في قنوات بين سبورتس.