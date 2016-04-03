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ترامب ينتقد العلاقات الأمريكية السعودية ويهاجم الحلفاء في حلف الأطلسي

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ترامب ينتقد العلاقات الأمريكية السعودية ويهاجم الحلفاء في حلف الأطلسي ترامب ينتقد العلاقات الأمريكية السعودية ويهاجم الحلفاء في حلف الأطلسي

دونالد

شكك دونالد ترامب المرشح الجمهوري المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية يوم السبت في علاقة الحماية التي تربط الولايات المتحدة بالسعودية واتهم من جديد حلفاء الولايات المتحدة بعدم أداء ما عليهم في حلف شمال الأطلسي على الرغم من تزايد الضغوط من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على ترامب لتخفيف لهجته.

وبحسب رويترز أبلغ رجل الأعمال الملياردير تجمعا انتخابيا في راسين بولاية ويسكونسن إن الحلفاء في حلف شمال الأطلسي “لا يدفعون نصيبهم العادل” ووصف الحلف الذي يضم 28 دولة بأنه “عتيق.”

وكثيرا ما انتقد ترامب حلف شمال الأطلسي في الأسابيع الأخيرة مع احتدام السباق للفوز بترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية التي تجري في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.

وخلال إحدى محطاته في حملته في أوسو بولاية ويسكونسن يوم السبت أبدى ترامب قلقه من علاقة الولايات المتحدة مع التي اتهمها ترامب بعدم المساهمة بشكل عادل في الدفاع الأمريكي.

وقال “إننا نرعى السعودية.الآن لن يستطيع أحد إزعاج السعودية لأننا نرعاها.” وهم لا يدفعون لنا ثمنا عادلا. إننا نخسر كل شيء.”

وشكك الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الجمعة في استحقاق ترامب لمنصب الرئيس بعد أن رفض ترامب استبعاد استخدام الأسلحة النووية في أوروبا وقال إن اليابان وكوريا الجنوبية ربما تحتاجان لأسلحة نووية.

وقال أوباما إن “الشخص الذي يدلى بهذا التصريح لا يعرف الكثير عن السياسة الخارجية أو السياسة النووية أو شبه الجزيرة الكورية أو العالم بشكل عام .” وحذر من أن العالم يتابع عن كثب التصريحات في الانتخابات الأمريكية.

وقال “قلت من قبل إن الناس يهتمون بالانتخابات الأمريكية. ما نفعله مهم بشكل حقيقي لباقي العالم.”

 

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