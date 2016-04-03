أردوغان يتعهد بدعم أذربيجان في نزاعها مع أرمينيا «حتى النهاية»

تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بدعم أذربيجان، حليفة أنقرة “حتى النهاية” في نزاعها مع أرمينيا حول إقليم ناغورني قره باغ.

ونقلت الرئاسة التركية، اليوم الأحد، عن أردوغان قوله أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة “نصلي من أجل انتصار أشقائنا الأذربيجانيين في هذه المعارك بأقل خسائر ممكنة”، مضيفا “سندعم أذربيجان حتى النهاية”.

وهاجم الرئيس التركي مجموعة مينسك التي تسعى منذ سنوات في ظل رئاسة فرنسا وروسيا والولايات المتحدة إلى إيجاد حل للنزاع، لكن بدون جدوى.

وقال “لو اتخذت مجموعة مينسك إجراءات عادلة وحاسمة، لما كانت حصلت مثل هذه الأمور”.

وتعتبر تركيا التي تربطها علاقات ثقافية ولغوية قوية مع أذربيجان حليفة أساسية لباكو، ولا تقيم في المقابل علاقات مع أرمينيا بسبب الخلاف حول المجازر بحق الأرمن في ظل السلطنة العثمانية عام 1915 والتي تعتبرها يريفان “إبادة” وهو ما ترفض أنقرة الاعتراف به.