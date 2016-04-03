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#في_الكلاسيكو – بعد فوزه على برشلونة.. زيدان ينضم إلى أسطورة ريال مدريد وديل بوسكي

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#في_الكلاسيكو – بعد فوزه على برشلونة.. زيدان ينضم إلى أسطورة ريال مدريد وديل بوسكي #في_الكلاسيكو – بعد فوزه على برشلونة.. زيدان ينضم إلى أسطورة ريال مدريد وديل بوسكي

كشف محمد صلاح لاعب روما ونجم منتخب عن سبب تفضيله للانتقال إلى تشيلسي في يناير 2014 بعدما كان قريبا من ارتداء القميص الأحمر لليفربول.

وقال صلاح عبر قناة إم بي سي مصر:"ليفربول أرادني قبلها بثلاثة أشهر، المحادثات بدأت منذ أكتوبر 2013 تقريبا".

"المفاوضات أخذت وقتا طويلا للغاية، بازل لم يرض بأكثر من عرض تقدموا به لضعف مقابله المادي".

"انتظرت كثيرا الانتقال لليفربول لأنني أحب جدا هذا الفريق وكنت متشوق للرحيل إليه".

"فجأة تلقيت مكالمة هاتفية من جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي تغيرت معها وجهة نظري تماما".

وكان صلاح على أعتاب ليفربول في سوق الانتقالات الشتوية عام 2014 قبل أن يحسم تشيلسي الصفقة ليرتدي الفرعون المصري القميص الأزرق عاما كاملا قبل الانتقال إلى فيورنتينا.

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