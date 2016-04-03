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#في_الكلاسيكو - ألفيش: كنت أتمنى القضاء على آمال ريال مدريد في الدوري

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#في_الكلاسيكو - ألفيش: كنت أتمنى القضاء على آمال ريال مدريد في الدوري #في_الكلاسيكو - ألفيش: كنت أتمنى القضاء على آمال ريال مدريد في الدوري

(إفي): قلل البرازيلي داني ألفيش، مدافع برشلونة الإسباني من أهمية الهزيمة التي مني بها فريقه أمام ريال مدريد (1-2) في قمة الجولة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال ألفيش في تصريحات صحفية عقب المباراة:"لم نتمكن من قراءة المباراة. لم نشعر بالأريحية خلال المباراة. ضيقوا علينا المساحات، وفي النهاية تمكنوا من الفوز بالمباراة. لم نصنع فرصا كثيرة، وعندما لا تصنع فرصا كثيرة، تقل فرصك".

وبسؤاله عن السبب في القراءة السيئة للمباراة أوضح "لا نبحث عن أعذار ولا نوجه أصابع الاتهام. أعتقد أننا فقدنا السيطرة بعد الهدف الأول، ولم نلعب بانسيابية، وصعبوا علينا الأمور عندما كنا نفقد الكرة. يجب علينا قراءة المباراة كي لا نرتكب هذه الأخطاء ففي النهاية تحل المباريات الحاسمة، وتدفع الثمن".

وقال:"الخسارة دائما ما تكون مؤثرة للغاية، ولكن بعيدا عن هذا، فإن (ما يؤلم أكثر) هو عدم القضاء على آمال الخصم من المنافسة على اللقب. يجب أن نكون معتادين على كل المواقف. كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة للغاية، ولكن لقب البطولة يحسمه ثبات المستوى، وليس بنتيجة مباراة. هذه المباريات ليس لها تأثير سوى في ثقة المشجعين. ينبغي علينا الانتفاض لأن مباراة صعبة أخرى تنتظرنا الثلاثاء"، في إشارة إلى مواجهة أتلتيكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي.

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