في_الكلاسيكو - بيبي: الفوز على برشلونة أفضل رد بعدما تعرضنا للظلم

(إفي): قال مدافع ريال مدريد الإسباني، البرتغالي بيبي إنه "على الرغم من أن البعض قال إننا سنخسر برباعية أو بخماسية، ولكننا فزنا بعشرة لاعبين"، وذلك عقب تمكن الملكي من الانتصار على برشلونة في كلاسيكو الجولة الـ31 من الليجا على ملعب كامب نو بهدفين لواحد.

وقال بيبي في تصريحات صحفية عقب المباراة التي طرد فيها المدافع سرخيو راموس عقب حصوله على بطاقتين صفراوين:"بعشرة لاعبين أظهرنا قدرتنا على التضحية. الأمور كانت تبدو مستحيلة ولكن هذا الفوز مهدى للجماهير".

وأضاف اللاعب "نأمل في أن يقف التوفيق بجانبنا في دوري الأبطال ونصل للنهائي. قيلت أشياء كثيرة خاطئة: أننا لا نتمتع بالمهارة اللازمة وأن كريستيانو رونالدو لا يسجل. كلها أشياء ظالمة".

وتابع بيبي "نكافح من أجل جماهيرنا. نتحلي بالواقعية حينما أقول بكل تواضع أن الفوز بالليجا لا يزال ممكنا".