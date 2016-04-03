أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#في_الكلاسيكو - بيبي: الفوز على برشلونة أفضل رد بعدما تعرضنا للظلم

Google+ Print
#في_الكلاسيكو - بيبي: الفوز على برشلونة أفضل رد بعدما تعرضنا للظلم #في_الكلاسيكو - بيبي: الفوز على برشلونة أفضل رد بعدما تعرضنا للظلم

(إفي): قال مدافع ريال مدريد الإسباني، البرتغالي بيبي إنه "على الرغم من أن البعض قال إننا سنخسر برباعية أو بخماسية، ولكننا فزنا بعشرة لاعبين"، وذلك عقب تمكن الملكي من الانتصار على برشلونة في كلاسيكو الجولة الـ31 من الليجا على ملعب كامب نو بهدفين لواحد.

وقال بيبي في تصريحات صحفية عقب المباراة التي طرد فيها المدافع سرخيو راموس عقب حصوله على بطاقتين صفراوين:"بعشرة لاعبين أظهرنا قدرتنا على التضحية. الأمور كانت تبدو مستحيلة ولكن هذا الفوز مهدى للجماهير".

وأضاف اللاعب "نأمل في أن يقف التوفيق بجانبنا في دوري الأبطال ونصل للنهائي. قيلت أشياء كثيرة خاطئة: أننا لا نتمتع بالمهارة اللازمة وأن كريستيانو رونالدو لا يسجل. كلها أشياء ظالمة".

وتابع بيبي "نكافح من أجل جماهيرنا. نتحلي بالواقعية حينما أقول بكل تواضع أن الفوز بالليجا لا يزال ممكنا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع