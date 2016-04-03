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طبيب: أعطيت منشطات للاعبين في أرسنال وتشيلسي

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طبيب: أعطيت منشطات للاعبين في أرسنال وتشيلسي طبيب: أعطيت منشطات للاعبين في أرسنال وتشيلسي

قالت صحيفة صنداي تايمز الإنجليزية إن طبيبا يدعى مارك بونار تم تصويره بشكل سري وهو يعترف بمنح ما يقرب من 150 رياضيا مواد منشطة.

وأقر الطبيب أن من ضمن هؤلاء لاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وأشار إلى وجود بعضهم في أندية تشيلسي وأرسنال وليستر سيتي وبيرمنجام سيتي.

وأشارت الصحيفة أنه في تحقيق لها عن الأمر اكتشفت أن الطبيب تقاضى مبالغ مالية كبيرة مقابل برنامج منح المنشطات للكثير من الرياضيين.

ومن جانبه أمر وزير الثقافة جون ويتينجدال بفتح تحقيق من قبل المؤسسة البريطانية لمكافحة المنشطات (UKad) التي حصلت على دليل لإدانة الطبيب.

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