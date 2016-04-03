هودسون ساخرا: سأبعد روني عن المنتخب حتى يقال مدرب شجاع!

سخر رودي هودسون مدرب إنجلترا ممن طالبوا بإبعاد واين روني قائد الفريق ولاعب مانشستر يونايتد عن القائمة المتجهة ليورو 2016 في فرنسا.

فالبعض يرى أن روني – المصاب في ركبته حاليا – ليس له مكانا في المنتخب في ظل تألق الثنائي هداف الدوري الإنجليزي الممتاز جيمي فاردي وهاري كين لاعبي ليستر سيتي وتوتنام على التوالي.

ونشر موقع سكاي سبورت تصريحات هودسون التي قال فيها ساخرا:"سيتطلب الأمر الكثير حتى أقول لقائد المنتخب على مدار العامين الأخيرين أنني شجاع وأن علي القيام بقرار جريء لذلك سأبعدك عن الفريق".

"على روني الاستعداد جيدا وأن يعود في حالة جيدة حتى يتفوق على أخرين لأنه يعلم جيدا أنني لن أحابيه بسبب ما قام به في الماضي للفريق".

"سيتوقع مني أن أضمن مكانه في الفريق لأنه يُظهر دائما أنه أفضل من الباقين. أتوقع رجوعه لمستواه المعهود".

"سيكون معنا على الطائرة المتجهة إلى فرنسا، وأتوقع أن يكون مثله مثل باقي اللاعبين على علم بأن دخول التشكيل الأساسي يتطلب الكثير".