مادة كيميائية فى الصابون المضاد للجراثيم تضر البكتيريا النافعة بالمعدة

كشفت دراسة علمية حديثة عن عدد من الأضرار لاستخدام الصابون المضاد للجراثيم، حيث أفادت بأنه يحتوى على مادة الـ"تريكلوكربان" (TCC)، التى تسبب تغييرا فى تكوين البكتيريا المعوية الجيدة وغيرها من الكائنات الدقيقة للأجنة أثناء الحمل والرضاعة.

ووجدت الدراسة الحديثة التى أجريت على الحيوانات، أن الجراثيم بالأمعاء تحتوى على الميكروبات النافعة وحدوث أى تغييرات فى تكوينها الطبيعى يسبب الأمراض بما فى ذلك السمنة، ومرض السكرى، ومرض القولون العصبى، وسرطان القولون، والتصلب المتعدد، والربو.

وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة، الدكتورة رفقة كينيدى، فى جامعة تينيسى فى نوكسفيل، أحيانا تضاف مادة الـ"تريكلوكربان" (TCC)، إلى الصابون المضاد للبكتيريا، والذى يستخدم فى العديد من منتجات العناية الشخصية المضادة للبكتيريا الشائعة خلال الحمل والرضاعة للوقاية من الأمراض المعدية.

ووجدت كينيدى وزملاؤها أن مادة الـ"تريكلوكربان" (TCC)، تمر عبر حليب الثدى من الأمهات لصغارها، وبالتالى تسبب انخفاض متوسط عدد الميكروبات الأنواع موجودة فى كل عينة.

وسوف تعرض نتائج الدراسة يوم الجمعة المقبل فى الاجتماع السنوى 98th لجمعية الغدد الصماء الأمريكية فى بوسطن. ونشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع العلمى “Science Daily”.

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