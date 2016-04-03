أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

علشان تحمى نفسك من 7 أمراض اخلط الثوم بالعسل وخد معلقة على الريق

Google+ Print
علشان تحمى نفسك من 7 أمراض اخلط الثوم بالعسل وخد معلقة على الريق علشان تحمى نفسك من 7 أمراض اخلط الثوم بالعسل وخد معلقة على الريق
يعرف الثوم بأنه أصح غذاء على وجه الأرض، فهو غنى بالمضادات الحيوية الطبيعية ويساعد فى علاج الكثير من الأمراض، كما أنه مفيد جداً للقلب، لأنه يقلل ضغط الدم والكوليسترول، ويقى من قصور القلب.

كما أن العسل الخام مشهور بفوائده العديدة ودوره فى الشفاء من الأمراض وتقوية المناعة، فماذا لو اجتمع الثوم والعسل فى مزيج واحد وهل تتضاعف الفوائد.

هذا ما أكده الموقع الطبى الأمريكى “Healthyrecipes”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، حيث كشف عن فوائد مذهلة لتناول مزيج الثوم والعسل الخام يومياً على الريق، ومنها:
>1- الوقاية من الحساسية الناتجة عن حبوب اللقاح فى الربيع.
>2- الوقاية من الإسهال.
>3- الوقاية من البرد والأنفلونزا.
>4- الوقاية من الأمراض الناتجة عن لدغات الحشرات.
>5- الحد من آثار تصلب الشرايين وأمراض القلب.
>6- تقلل من أعراض مرض السكرى.
>7- تحسين الجهاز المناعى وتعزيز قدرة الجسم على التخلص من السموم.

• توقيت تناول الخليط


>تناول الثوم الخام أكثر فائدة من تناوله مطهياً فى الطعام لأن العنصر النشط “alicin” يكون فى شكله الصحى الطبيعى، ويجب تناول الثوم مع العسل قبل 15 دقيقة من الوجبة الغذائية، وذلك لتنشيط التفاعلات الكيميائية فى الجسم.

• الجرعة


>وللحصول على نتيجة مذهلة عليك بخلط من 2 إلى 3 فصوص ثوم مع ملعقة كبيرة من العسل الأبيض الخام وتناول المزيج يوميا لمدة 7 أيام.

موضوعات متعلقة..


>وصفة طبيعية لعلاج التهاب الحلق
>
>وصفات طبيعية للعناية بالبشرة .. أهمها التوت وعسل النحل
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365