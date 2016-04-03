علشان تحمى نفسك من 7 أمراض اخلط الثوم بالعسل وخد معلقة على الريق

يعرف الثوم بأنه أصح غذاء على وجه الأرض، فهو غنى بالمضادات الحيوية الطبيعية ويساعد فى علاج الكثير من الأمراض، كما أنه مفيد جداً للقلب، لأنه يقلل ضغط الدم والكوليسترول، ويقى من قصور القلب.

كما أن العسل الخام مشهور بفوائده العديدة ودوره فى الشفاء من الأمراض وتقوية المناعة، فماذا لو اجتمع الثوم والعسل فى مزيج واحد وهل تتضاعف الفوائد.

هذا ما أكده الموقع الطبى الأمريكى “Healthyrecipes”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، حيث كشف عن فوائد مذهلة لتناول مزيج الثوم والعسل الخام يومياً على الريق، ومنها:

>1- الوقاية من الحساسية الناتجة عن حبوب اللقاح فى الربيع.

>2- الوقاية من الإسهال.

>3- الوقاية من البرد والأنفلونزا.

>4- الوقاية من الأمراض الناتجة عن لدغات الحشرات.

>5- الحد من آثار تصلب الشرايين وأمراض القلب.

>6- تقلل من أعراض مرض السكرى.

>7- تحسين الجهاز المناعى وتعزيز قدرة الجسم على التخلص من السموم.

• توقيت تناول الخليط

• الجرعة

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>تناول الثوم الخام أكثر فائدة من تناوله مطهياً فى الطعام لأن العنصر النشط “alicin” يكون فى شكله الصحى الطبيعى، ويجب تناول الثوم مع العسل قبل 15 دقيقة من الوجبة الغذائية، وذلك لتنشيط التفاعلات الكيميائية فى الجسم.>وللحصول على نتيجة مذهلة عليك بخلط من 2 إلى 3 فصوص ثوم مع ملعقة كبيرة من العسل الأبيض الخام وتناول المزيج يوميا لمدة 7 أيام.