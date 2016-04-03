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اليوم.. البرلمان يستعرض طلبات إحاطة وأسئلة النواب للمسئولين

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اليوم.. البرلمان يستعرض طلبات إحاطة وأسئلة النواب للمسئولين اليوم.. البرلمان يستعرض طلبات إحاطة وأسئلة النواب للمسئولين
يعقد مجلس النواب، برئاسة الدكتور على العال رئيس المجلس، اليوم الأحد جلستة الثانية والأربعين، ويتضمن جدول أعمال الجلسة الاعتذارات والتصديق على مضابط الجلسات، والرسائل.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة أيضا، تقرير اللجنة الخاصة الأولى، بشأن دراسة وبحث متطلبات التنمية بمحافظة أسوان، وتفقد مراكز وقرى النوبة، والتعرف على مشكلات مواطنيها خلال الفترة من 14-16 مارس سنة 2016.

بدوره أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن جلسة اليوم من المقرر أن تشهد مناقشة طلبات الإحاطة والطلبات العاجلة والأسئلة التى تقدم بها النواب إلى بعض المسئولين.

جدول أعمال مجلس النواب اليوم.. على عبدالعال: نناقش طلبات الإحاطة العاجلة.. هيثم الحريرى يتساءل عن شحنة القمح الفاسدة.. ونائب يستفسر عن غلق "مصر للألبان" وبيع أراضيه بأسعار زهيدة وتشريد 6600 أسرة
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