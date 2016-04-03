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النقض تلغى حبس 14 طالبا فى أحداث مدينة نصر وتقضى بإعادة المحاكمة

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النقض تلغى حبس 14 طالبا فى أحداث مدينة نصر وتقضى بإعادة المحاكمة النقض تلغى حبس 14 طالبا فى أحداث مدينة نصر وتقضى بإعادة المحاكمة
قضت محكمة النقض بنقض الحكم الصادر بحبس 14 من الطلاب على حكم حبسهم 3 سنوات فى الأحداث التى وقعت بمدينة نصر فى 2014 وإعادة القضية لمحكمة الجنح المستأنفة.

تعوض أحداث القضية إلى 7 فبراير 2014 عندما ألقى القبض على 16 متهما فى أحداث أول مدينة نصر الحى العاشر مسجد بلال بن رباح وتم توجيه عدة اتهامات لهم وهى الانضمام لجماعة إرهابية وخرق قانون التظاهر والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف ومقاومة السلطات والتعدى على الأمن وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة بيضاء ومفرقعات "ألعاب نارية" ومواد حارقة "مولوتوف".

وصدر الحكم من محكمة الجنح بمدينة نصر فى القضية رقم 5003 لسنة 2014 جنح أول مدينة نصر بالحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه إلا أنه تم تخفيف الحكم فى الاستئناف رقم 9600 لسنة 2014 جنح مستأنف أول مدينة نصر ليكون الحكم النهائى الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

ليقوم 14 من المتهمين بالتقدم بطعن أمام محكمة النقض والتى أصدرت حكمها بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة الجنح المستأنفة.

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