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"الالتزام بالزى الرسمى".. أبرز مبادئ مقترح مدونة سلوك النواب بالبرلمان

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"الالتزام بالزى الرسمى".. أبرز مبادئ مقترح مدونة سلوك النواب بالبرلمان "الالتزام بالزى الرسمى".. أبرز مبادئ مقترح مدونة سلوك النواب بالبرلمان
يتقدم اليوم النائب محمد فرج عامر، بمقترح إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب اليوم، حول إنشاء مدونة للسلوك البرلمانى، وفقا لما تتضمنه مشروع اللائحة الجديدة للمجلس، والتى تهدف فى مضمونها إلى تنظيم الأداء البرلمانى.

وقد تضمن مقترح مدونة السلوك الذى حصل "اليوم السابع" على نسخه منه، على 5 مواد، بالإضافة إلى 7 مبادئ عامة، وهم (نكران الذات- الاستقامة – الموضوعيه – المساءلة - الانفتاح – الأمانة – القيادة).
>وعن مواد المدونة، فتتضمن منع النواب من استغلال سلطتهم البرلمانية فى غير محلها، أو فى الحصول على تأشيرات وزارية تخدم مصالحة الشخصية، كما تتضمن منع وضع أى إشارات أو رموز على لوحة المركبات الخاصة بالنواب.

وتلزم المدونة، أعضاء المجلس بارتداء الزى الرسمى المناسب للجلسات والاجتماعات، والتى يليق بالمؤسسات التشريعية.

ومن المقرر، أن يبدأ المجلس فى إنشاء هذه المدونة، فور التصديق على مشروع اللائحة من قبل رئيس الجمهورية، ونشره فى الجريدة الرسمية.

وفيما يلى نص المقترح:

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